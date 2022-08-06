Бородина ответила на слухи об уходе из «Дома-2»: «Мне интересны другие вещи»

Бессменная телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина развеяла слухи о своем уходе из проекта. Знаменитость заверила, что он по-прежнему ей интересен.

«Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко», - написала она подписчикам на своей странице в Instagram.

Ксения пояснила, что сейчас в ее профессиональной жизни есть другие проекты. И, видимо, они ей более интересны.

«Я очень люблю „Дом-2“, но мне интересны другие вещи сейчас», — добавила телезвезда.

Instagram* / borodylia

Кстати, в жизни ведущей за последнее время произошло много интересного. Из неприятного — развод с Курбаном Омаровым и, как догадываются поклонники, из-за измены. Зато расставание с ним пошло ей на пользу. Этого не отрицает и сама ведущая, выставляя фото из прошлой жизни. На них, по ее словам она выглядела замученной. То ли дело сейчас: загоревшая, отдохнувшая, счастливая. И карьера при этом идет в гору. Скоро, судя по словам телеведущей, поклонники увидят ее в новом амплуа. Каком — пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина примерила на себя роль доктора и сделала операцию своей дочери.

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