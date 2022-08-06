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Бородина ответила на слухи об уходе из «Дома-2»: «Мне интересны другие вещи»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 10

Поклонники подозревают, что звезда скоро оставит нашумевший проект. Но так ли это на самом деле?

Бородина ответила на слухи об уходе из «Дома-2»: «Мне интересны другие вещи»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бессменная телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина развеяла слухи о своем уходе из проекта. Знаменитость заверила, что он по-прежнему ей интересен.

«Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко», - написала она подписчикам на своей странице в Instagram.

Ксения пояснила, что сейчас в ее профессиональной жизни есть другие проекты. И, видимо, они ей более интересны.

«Я очень люблю „Дом-2“, но мне интересны другие вещи сейчас», — добавила телезвезда.

Instagram* / borodylia

Кстати, в жизни ведущей за последнее время произошло много интересного. Из неприятного — развод с Курбаном Омаровым и, как догадываются поклонники, из-за измены. Зато расставание с ним пошло ей на пользу. Этого не отрицает и сама ведущая, выставляя фото из прошлой жизни. На них, по ее словам она выглядела замученной. То ли дело сейчас: загоревшая, отдохнувшая, счастливая. И карьера при этом идет в гору. Скоро, судя по словам телеведущей, поклонники увидят ее в новом амплуа. Каком — пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина примерила на себя роль доктора и сделала операцию своей дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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