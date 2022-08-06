Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому трагический конец

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, который будет трагическим. Таким мнением поделился бывший офицер разведки США Скотт Риттер в беседе с ведущим популярного американского YouTube-канала Judging Freedom.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — сказал Скотт Риттер.

Также экс-разведчик США подчеркнул, что в ближайшее время Зеленскому придется покинуть Украину из-за риска расправы от рук граждан, которые утратили доверие к киевскому режиму.

Скотт Риттер добавил, что украинский лидер лично несет ответственность за смерть десятков тысяч мирных жителей. Это очень омрачает положение Зеленского, ведь даже западные политики больше не верят в созданный им образ «борца с Россией».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы возненавидели Владимира Зеленского, узнав о зверствах ВСУ. Его назвали «серийным убийцей».