Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому трагический конец

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 893

В глазах западных политиков развеивается созданный украинским президентом образ «борца с Россией». Это начало конца, считает бывший офицер американской разведки.

Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому трагический конец

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

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Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, который будет трагическим. Таким мнением поделился бывший офицер разведки США Скотт Риттер в беседе с ведущим популярного американского YouTube-канала Judging Freedom.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — сказал Скотт Риттер.

Также экс-разведчик США подчеркнул, что в ближайшее время Зеленскому придется покинуть Украину из-за риска расправы от рук граждан, которые утратили доверие к киевскому режиму.

Скотт Риттер добавил, что украинский лидер лично несет ответственность за смерть десятков тысяч мирных жителей. Это очень омрачает положение Зеленского, ведь даже западные политики больше не верят в созданный им образ «борца с Россией».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы возненавидели Владимира Зеленского, узнав о зверствах ВСУ. Его назвали «серийным убийцей».

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