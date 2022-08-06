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Британцы возненавидели Зеленского, узнав о зверствах ВСУ: «Серийный убийца»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 401

Читатели Daily Mail были шокированы от отчета Amnesty International о военных преступлениях ВСУ

Британцы возненавидели Зеленского, узнав о зверствах ВСУ: «Серийный убийца»

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Теперь мнение граждан государства отличается от всеобщей антироссийской точки зрения Европы.

Жители Великобритании ошарашены отчетами правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях ВСУ. Своим мнением они поделились в комментариях на сайте британской газеты Daily Mail.

Многие читатели издания недовольны действиями украинского президента Владимира Зеленского, который показал себя с точки зрения «патологического лжеца». Теперь британцы уверены, что президент Незалежной приведет свое государство к уничтожению, после чего с удовольствием поселится в собственном замке во Флориде за 30 миллионов долларов.

«Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей», — возмутился Purple Tomato.

Пользователь Algoron обвинил украинского лидера в неискренности. Он уверен, что президент действует, исходя из собственных интересов, и готов идти на обман, дабы получить желаемое.

«Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу», — отметил комментатор.

Британец с ником DomSmith возмутился действиями киевского режима, который использует мирных жителей в качестве живого щита. Теперь у читателей газеты начало меняться мнение по поводу украинского конфликта.

«Зеленский продолжает показывать свое истинное лицо, и очевидно, что оно совсем не похоже на то, во что верит наше правительство», — подытожили пользователи.

Напомним, что на днях международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором доказывается, что ВСУ продолжают устанавливать боевую технику и оружие в школьных и медицинских учреждениях, таким образом нарушая военное право.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ жительницы Первомайска о зверствах ВСУ.

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