Запашный осудил танцующую с украинским флагом Лайму Вайкуле: «Ей все дала Россия»

Знаменитость выступала в России лишь ради денег, ведь в других государствах ее творчество никому не нужно.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный жестко раскритиковал певицу Лайму Вайкуле из-за ее недавнего концерта в Паланге. На нем артистка вышла с украинским флагом, дабы показать свою поддержку националистов. По мнению директора большого Московского цирка, исполнительница продемонстрировала верх цинизма.

«Во всем этом я вижу, конечно, цинизм. Лайма должна быть до конца жизни благодарна нашей стране, потому что карьера, все достижения, финансовое благосостояние — это все ей дала именно Россия. Ни одно другое государство не способно было ей это заменить», — заметил артист в беседе с 5-tv.ru.

В том числе Эдгард подчеркнул, что если бы артистка имела возможность зарабатывать в другом государстве или располагала равноценной альтернативой, то непременно бы ей воспользовалась. Сейчас Вайкуле выступает в роли среднестатистического гражданина Европы, который изначально поддался антироссийским настроениям и всеми способами будет идти против нашей страны.

«Если бы у нее был выбор, альтернатива или востребованность где-то в другом месте, конечно, она бы этим воспользовалась. Поэтому сейчас ее поведение цинично и неприемлемо как для меня, так и для подавляющего большинства граждан нашей страны», — объяснил дрессировщик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лайму Вайкуле заподозрили в проведении процедур красоты.