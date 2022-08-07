Регулярные обстрелы ВСУ территории атомной электростанции в российском оборонном ведомстве назвали «ядерным терроризмом». Из-за ударов тысячи мирных жителей остаются без электричества и воды.

Минобороны РФ обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Сотрудники ООН продолжают создавать помехи руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в контроле над состоянием Запорожской АЭС. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии», — сказал представитель Минобороны РФ.

Михаил Мизинцев напомнил, что 5 августа украинские боевики нанесли артиллерийский удар по территории АЭС во время плановой смены сотрудников. Повреждения получили две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод, в результате чего более десяти тысяч жителей региона остались без электричества и водоснабжения. Такие провокации со стороны националистов приобрели системный характер.

«В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм», — подчеркнул Михаил Мизинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области усилят систему ПВО из-за участившихся обстрелов ВСУ. В тот же день Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу сведения об ударе ВСУ по территории расположенной в регионе АЭС, призвав членов Организации «начать называть вещи своими именами».

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