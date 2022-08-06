Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Запорожской области усилят систему ПВО из-за участившихся обстрелов ВСУ

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 45

Из-за поврежденных линий электропередач местные жители остались без света.

В Запорожской области усилят систему ПВО из-за участившихся обстрелов ВСУ

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

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В Запорожской области будет усилена группировка ПВО после обстрелов территории атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Усиливается группировка ПВО», — приводит его слова агентство ТАСС.

Накануне территорию Запорожской АЭС, расположенную в Энергодаре, обстреляли украинские боевики. Первый удар ВСУ нанесли в тот момент, когда на предприятии проходила пересменка работников. Следующие два удара были нанесены спустя несколько часов, в этот раз снаряды попали на промышленную площадку. По данным местных властей, в совокупности по АЭС было выпущено 20 снарядов.

После обстрела администрация города Энергодара заявила, что огонь по территории АЭС повредил трубопроводы и технические помещения. Кроме того, были оборваны линии электропередач, необходимые для питания энергоблоков. Весь город из-за обстрела остался без света.

Пуск первого энергоблока Запорожской АЭС произошел в 1984 году. В настоящее время эта АЭС — крупнейшая в Европе.

Впрочем, бьют националисты не только по инфраструктуре, но и по гражданским. Ранее 5-tv.ru показывал пострадавших и последствия обстрела ВСУ больницы в Донецке.

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В Запорожской области усилят систему ПВО из-за участившихся обстрелов ВСУ

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