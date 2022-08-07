YouTube заблокировал канал «Ростеха»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российской госкорпорации «Ростех». Об этом сообщили в ее пресс-службе.

«Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала Ростеха в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле», — сообщили в «Ростехе».

В госкорпорации добавили, что ожидали блокировки канала. Все видеоролики с него были перенесены на российскую площадку RuTube. Смотреть более 230 этих видео, а также новые ролики сотрудники «Ростеха» теперь призвали смотреть на отечественной видеоплатформе.

«Ростех» получил уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала из-за санкций и с сегодняшнего дня переходит на российскую площадку RuTube, сообщили в госкорпорации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что YouTube заблокировал канал популярного в России блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В Google, которая владеет видеохостингом, сначала не объясняли причину блокировки. Позже там объяснили, что считают «Гоблина» виновным в «разжигании ненависти» и нарушении политики сервиса.