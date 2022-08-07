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«Лучшие ноги Европы»: экс-жена Богомолова сфотографировалась на катере в кружевах

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 3 708

Бывшая жена Богомолова сфотографировалась на катере в кружевах

«Лучшие ноги Европы»: экс-жена Богомолова сфотографировалась на катере в кружевах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Фигура у Дарьи Мороз намного лучше, чем у нынешней жены режиссера Ксении Собчак, написали поклонники актрисы.

Бывшая супруга Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз довольно часто публикует фотографии со съемочной площадки. Накануне она выложила кадр с работы над новым проектом — но необычный.

На снимке Мороз предстала на катере. Актриса элегантно позировала в черном купальнике-боди из изящного кружева. Прическу Дарьи украшал черный ободок и короткая свадебная фата, а в ушах сверкали крупные камни. В целом, образ Дарьи Мороз был выполнен в готическом стиле.

Дарья Мороз позирует на катере в эффектном образе.Дарья Мороз позирует на катере в эффектном образе. Фото: Instagram* / d_moroz

Подписчики актрисы остались в восторге от летней фотографии. Многие сделали комплименты ее стройной фигуре. Некоторые даже осмелились отметить, что у бывшей жены Константина Богомолова фигура привлекательнее, чем у его нынешней супруги — Ксении Собчак.

«Сказочная красавица»;

«Лучшие ноги Европы!»

«Ну просто огонь, а не женщина», — написали поклонники Дарьи Мороз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Собчак недавно приобрела весьма дорогую квартиру. Среднестатистический россиянин копил бы на такую недвижимость 2000 лет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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