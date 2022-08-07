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Журнал WSJ спрогнозировал борьбу Европы с Азией за российский газ ближе к зиме

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 63

Противостояние между странами двух регионов может привести расколу в ЕС, считают авторы статьи.

Журнал WSJ спрогнозировал борьбу Европы с Азией за российский газ ближе к зиме

Фото: www.globallookpress.com / W. G. Allgoewer

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Странам Евросоюза придется вступить в борьбу с государствами из Азии в борьбе за поставки газа из России. Пика противостояние достигнет ближе к зиме, спрогнозировали журналисты The Wall Street Journal.

«Ситуация может ухудшиться в ближайшие несколько месяцев. <…> Экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19, или холодная зима в Азии спровоцируют противостояние с Европой за поставки сжиженного природного газа, что приведет к дальнейшему росту цен», — говорится в статье.

Авторы материала убеждены, что Евросоюз будет пытаться уйти от противостояния с помощью снижения расхода топлива. Таким образом цены пойдут вниз из-за снижения спроса. Однако не все европейские страны одобряют этот вариант. Обстановка обостряется с каждым днем и может даже привести к расколу в Европе.

«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», — пишет WSJ.

Если предстоящая зима будет суровой, коллапс в Европе неизбежен, подытожили авторы статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза (ЕС) решили ограничить потребление газа на 15% грядущей зимой. По мнению иностранных политиков, такой шаг позволит противостоять возможным проблемам с поставками «голубого топлива» из России.

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