По предварительной информации, вместе с пятью взрослыми на водном судне находились четверо детей. Один из них скончался.

Три человека погибли и шестеро пострадали при опрокидывании лодки в ЯНАО

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС / ТАСС

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Три человека погибли и шестеро пострадали при опрокидывании лодки на реке Еряяха в Тазовском районе Ямало-Ненецкий автономного округа (ЯНАО). Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

По предварительной информации, всего на лодке находились девять человек - пятеро взрослых и четверо детей. Погибли двое совершеннолетних и один ребенок. Еще троих взрослых и троих детей сейчас эвакуируют в Московскую область

Подробности трагедии устанавливаются.

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