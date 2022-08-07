Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Власти Косово отпустили журналиста Асламову после обвинения в шпионаже

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 32

Россиянка не выходила на связь несколько часов и сама добиралась до границы.

Власти Косово отпустили журналиста Асламову после обвинения в шпионаже

Фото: Facebook* / daria.aslamova

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Журналиста «Комсомольской правды» Дарью Асламову, ранее задержанную в самопровозглашенном Косово, отпустили на свободу. Она не выходила на связь с момента задержания.

В целом, эта история вызывает вопросы. Глава МВД Косово Джеляль Швецла выложил в личном блоге серию фотографий с Асламовой и заявил, что она якобы работает на российскую военную разведку и была отправлена в Косово для шпионажа. Доказательств он не предоставил.

Как рассказали в «Комсомольской правде», журналист приехала в непризнанную республику для создания материала по сербско-косовскому конфликту на фоне его обострения По данным издания, Асламова вышла на связь и рассказала, что несколько часов самостоятельно добиралась до границы, где сербы снова начали задавать ей вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заявили о поддержке Сербии в накалившейся ситуации с Косово.

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 7 августа

Последние новости

10:21
La Repubblica сообщила о выписке Чубайса из итальянской больницы
10:20
Омаров не навешал дочь от Бородиной в течение двух месяцев: «Желание стукнуть»
10:02
Су-25 ВСУ уничтожен в ходе воздушного боя под Кировоградом
10:01
Власти Косово отпустили журналиста Асламову после обвинения в шпионаже
9:42
Каждый сможет повторить! Рецепт макаронных «гнезд» с тефтелями от шефа Емельяненко
9:23
«Лучшие ноги Европы»: экс-жена Богомолова сфотографировалась на катере в кружевах

Сейчас читают

Диетолог Соломатина: пиво в жару обезвоживает и вредит организму
Названа причина отказа Добронравова от съемок в новых «Сватах»
Потеряла ребенка на съемках и не стала мамой к своим 50: что случилось с актрисой Колгановой
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год