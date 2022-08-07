Власти Косово отпустили журналиста Асламову после обвинения в шпионаже

Журналиста «Комсомольской правды» Дарью Асламову, ранее задержанную в самопровозглашенном Косово, отпустили на свободу. Она не выходила на связь с момента задержания.

В целом, эта история вызывает вопросы. Глава МВД Косово Джеляль Швецла выложил в личном блоге серию фотографий с Асламовой и заявил, что она якобы работает на российскую военную разведку и была отправлена в Косово для шпионажа. Доказательств он не предоставил.

Как рассказали в «Комсомольской правде», журналист приехала в непризнанную республику для создания материала по сербско-косовскому конфликту на фоне его обострения По данным издания, Асламова вышла на связь и рассказала, что несколько часов самостоятельно добиралась до границы, где сербы снова начали задавать ей вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле заявили о поддержке Сербии в накалившейся ситуации с Косово.