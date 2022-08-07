Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Дикие боли в спине»: как в Косово допрашивали журналиста Асламову

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 241

Журналиста Дарью Асламову в Косово допрашивали несколько часов

«Дикие боли в спине»: как в Косово допрашивали журналиста Асламову

Фото: Facebook* / daria.aslamova.official

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По словам российского корреспондента, косовские спецслужбы задавали поразительно много вопросов о спецоперации.

Ранее задержанная на границе Сербии и Косово журналист Дарья Асламова после освобождения поделилась подробностями допроса. Как рассказала женщина, они с мужем, хорватским журналистом, отправились в Косово для создания репортажа о православных монастырях. На границе российский паспорт вызвал у сотрудников тревогу, и Асламову вместе с мужем посадили в кабинет и заставили ждать два часа.

«Через два часа тон поменялся. Вначале он был дружеский, потом приехала полицейская машина и нам сказали, что принято решение, что мы должны сдать свои телефоны — мы отдали телефоны — и что мы едем в Митровицу, что нас будут допрашивать», — рассказала она в комментарии для KP.RU.

По словам Дарьи Асламовой, в здании спецслужб знали мельчайшие подробности ее биографии. Особенно их заинтересовал материал о торговле органами — журналиста стали допрашивать, зачем она это писала, имела ли она ввиду торговлю органами в Косово.

Все часы, которые россиянка провела на допросе, ей не разрешалось даже вставать. Когда женщина уже с трудом держалась от мучительных болей в спине, ей начали задавать десятки вопросов на тему специальной военной операции России по защите граждан Донбасса.

«У меня дикие боли в спине начались, я не могла вставать», — поделилась женщина.

Однако, как отметила Дарья Асламова, косовские спецслужбы все же додумались спустя несколько часов предложить ей воды или перекус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МВД Косово публично обвинил Асламову как российскую военную шпионку.

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