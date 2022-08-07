«Дикие боли в спине»: как в Косово допрашивали журналиста Асламову
Журналиста Дарью Асламову в Косово допрашивали несколько часов
Фото: Facebook* / daria.aslamova.official
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
По словам российского корреспондента, косовские спецслужбы задавали поразительно много вопросов о спецоперации.
Ранее задержанная на границе Сербии и Косово журналист Дарья Асламова после освобождения поделилась подробностями допроса. Как рассказала женщина, они с мужем, хорватским журналистом, отправились в Косово для создания репортажа о православных монастырях. На границе российский паспорт вызвал у сотрудников тревогу, и Асламову вместе с мужем посадили в кабинет и заставили ждать два часа.
«Через два часа тон поменялся. Вначале он был дружеский, потом приехала полицейская машина и нам сказали, что принято решение, что мы должны сдать свои телефоны — мы отдали телефоны — и что мы едем в Митровицу, что нас будут допрашивать», — рассказала она в комментарии для KP.RU.
По словам Дарьи Асламовой, в здании спецслужб знали мельчайшие подробности ее биографии. Особенно их заинтересовал материал о торговле органами — журналиста стали допрашивать, зачем она это писала, имела ли она ввиду торговлю органами в Косово.
Все часы, которые россиянка провела на допросе, ей не разрешалось даже вставать. Когда женщина уже с трудом держалась от мучительных болей в спине, ей начали задавать десятки вопросов на тему специальной военной операции России по защите граждан Донбасса.
«У меня дикие боли в спине начались, я не могла вставать», — поделилась женщина.
Однако, как отметила Дарья Асламова, косовские спецслужбы все же додумались спустя несколько часов предложить ей воды или перекус.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МВД Косово публично обвинил Асламову как российскую военную шпионку.
Читайте также
61%
0.11 61.36
0.27
Нашли ошибку?