«Буду продолжать»: Лолита предстала на видео в объятиях нового мужчины

Артистка и бизнесмен по имени Эдгар показали поцелуй на камеру.

Лолита Милявская даже в 58 лет не перестает удивлять публику активной личной жизнью. Певица регулярно проводит время с красивыми и обеспеченными мужчинами, однако всерьез на вопросы о романах никогда не отвечает.

После очередных слухов о романе с дизайнером Игорем Гуляевым Лолита решилась на признание: «Я изменяю Гуляеву!»

«Раз пошло такое дело и всех давних друзей мне в любовники записывают, то троллить буду продолжать. Ух, и веселый был этот вечер», — пошутила Лолита, нежно обнимая неизвестного молодого человека у себя в Telegram-канале.

После Милявская прокомментировала, что его зовут Эдгар. Как оказалось, он давно знаком с артисткой и является директором фирмы, создавшей духи для Кристины Орбакайте.

«У нас будет романтичная ночь», — с улыбкой отметил Эдгар и поцеловал Лолиту, не скрывая чувств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лолита на одном из своих концертов публично высмеяла одного популярного блогера.