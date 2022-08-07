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«Буду продолжать»: Лолита предстала на видео в объятиях нового мужчины

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 84

Лолита высмеяла слухи о романе с дизайнером Игорем Гуляевым в объятиях нового мужчины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Telegram / lolitamilyavskaya

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Артистка и бизнесмен по имени Эдгар показали поцелуй на камеру.

Лолита Милявская даже в 58 лет не перестает удивлять публику активной личной жизнью. Певица регулярно проводит время с красивыми и обеспеченными мужчинами, однако всерьез на вопросы о романах никогда не отвечает.

После очередных слухов о романе с дизайнером Игорем Гуляевым Лолита решилась на признание: «Я изменяю Гуляеву!»

«Раз пошло такое дело и всех давних друзей мне в любовники записывают, то троллить буду продолжать. Ух, и веселый был этот вечер», — пошутила Лолита, нежно обнимая неизвестного молодого человека у себя в Telegram-канале.

После Милявская прокомментировала, что его зовут Эдгар. Как оказалось, он давно знаком с артисткой и является директором фирмы, создавшей духи для Кристины Орбакайте.

«У нас будет романтичная ночь», — с улыбкой отметил Эдгар и поцеловал Лолиту, не скрывая чувств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лолита на одном из своих концертов публично высмеяла одного популярного блогера.

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