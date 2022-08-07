Глава Финляндии предупредил о скором экономическом спаде в Европе

Надвигающийся кризис Саули Ниинисте связал с ситуацией на Украине.

Европу в скором времени ждет экономический спад. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», — заявил Ниинисте.

Он подчеркнул, что Европа начала готовиться к энергетическому кризису, вызванному ситуацией на Украине и последующим экономическим спадом.

Ниинисте добавил, что текущая ситуация может повлиять на единство Европы.

Президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, который находился с визитом в Москве, ранее обсудили энергетический кризис в Европе, напоминает RT.

В Европе, по всей видимости, окончательно распрощались с мечтами об экологически чистой энергетике. Так, тепловые станции в немецком Мюнхене решили топить мазутом, поскольку газа для котельных не хватает уже сейчас.

Власти Испании утвердили план энергосбережения до ноября следующего года. При этом уже сейчас в стране запрещено на полную мощность включать кондиционеры, а витрины и часть уличного освещения гасят в 22:00.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Европа отчаянно экономит топливо и все равно рискует замерзнуть.