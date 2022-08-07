Участники соревнования должны лежать и ничего не делать. В прошлом году выиграл человек, продержавшийся в горизонтальном положении 117 часов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Randy Brawdy; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Самому ленивому жителю Черногории заплатят 350 евро — чуть более 21 тысячи рублей. В стране анонсировали проведение, пожалуй, идеального соревнования — чемпионата по лени.

По правилам турнира участники должны лежать и ничего не делать. Разрешается только есть, пить и читать. В туалет — по расписанию — каждые восемь часов.

Кроме денежного приза, самому стойкому лентяю также обещаны бесплатные выходные в этнодеревне и обед на двоих в ресторане. В прошлом году победитель пролежал 117 часов.

+19° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
60.37
0.11 61.36
0.27
Рунический гороскоп с 8 по 14 августа для всех знаков зодиака на неделю

Последние новости

0:18
Телеведущий Руслан Осташко во второй раз стал отцом
0:01
Американский сенатор назвала мошенничеством военную помощь Украине
23:44
За импортозамещение мебели IKEA взялись в тагильской колонии и уже нашли музу
23:27
Весь пол в крови: один человек погиб при мощном взрыве в жилом доме в Пензе
23:10
Огорчил Пугачеву: Галкин поставил лайк под постом Ротару об Украине
22:53
Минтранс Ливана сообщил об изменении курса у первого сухогруза с украинским зерном

Сейчас читают

Весь пол в крови: один человек погиб при мощном взрыве в жилом доме в Пензе
Брат Галкина незаметно приехал в Россию
Из последних сил: западные СМИ уничтожили имидж ВСУ как возможного победителя
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год