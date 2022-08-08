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Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес пришлось расстаться через три недели после свадьбы

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Никита Кротов
Никита Кротов 714

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались через три недели после свадьбы

Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес пришлось расстаться через три недели после свадьбы

Фото: www.globallookpress.com / Gian Mattia D'Alberto

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Ранее первый муж певицы и актрисы Охани Ноа говорил, что ее брак с голливудским актером не продержится долго.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек расстались спустя три недели после свадьбы. Об этом сообщил портал Nation World News.

Каждый в паре сосредоточен на своих проектах, поэтому звезды решили пожить некоторое время раздельно. Отмечается, что Лопес и Аффлек заранее обговаривали моменты, связанные с рабочим графиком. Решение временно разойтись было принято обоюдно.

По мнению селебрити, отношения на расстоянии только укрепят их союз. По словам анонимных источников, артисты постоянно созваниваются и переписываются. В их семье соблюдается баланс между личной жизнью и карьерой.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в июле. Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе, а отдыхать молодожены поехали в Париж. На торжестве присутствовали только самые близкие люди.

К слову, бывший муж певицы Охани Ноа ранее предрекал ей скорый развод с Аффлеком. Вместе с тем он отметил, что желает паре всего наилучшего. По его словам, Лопес «любит быть влюбленной». Бен Аффлек ее четвертый избранник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мама Лопес одобрила союз дочери с Аффлеком.

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