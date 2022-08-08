Дочь актрисы Алены Яковлевой назвала своего первенца копией папы

Дочь Алены Яковлевой о рождении первенца: «Получилась копия папы»

Фото: Instagram* / mashakozakova

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Супруги долго подбирали имя для девочки. Выбором они остались довольны.

У актрисы Марии Козаковой родилась дочь — ее первенец. По словам наследницы Алены Яковлевой, ее ребенок очень похож на отца. Им стал актер Иван Замотаев.

Козакова отметила, что они с мужем долго не могли подобрать подходящее девочке имя. Разные варианты не нравились либо ей, либо супругу.

«Очень долго думали. Имена не нравились либо мне, либо Ване. Были слишком иностранными. Иванну особо не рассматривали из-за отчества. Решили дождаться рождения. Получилась копия Вани», — написала Козакова в блоге.

Мария Козакова и Иван Замотаев назвали новорожденную дочь ИваннойМария Козакова и Иван Замотаев назвали новорожденную дочь Иванной. Фото: Instagram* / mashakozako

Звезда детского фильма «Азирис Нуна» добавила, что в итоге они с супругом остановили на имени Иванна. Также обсуждались Полина, София, Марта, Мишель, Лея, Мия и Амелия.

Артистка не любит говорить о личной жизни, а вот ее мама Алена Яковлева не против раскрыть некоторые подробности. В частности, она рассказала, что до свадьбы пара жила вместе два года. Артистка выразила надежду, что дочь «прекратит порочную практику семьи выходить замуж по много раз».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Яковлевой публично подшутила над мужем.

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