Петербург оказался одним из трех городов с самыми перспективными холостяками
Россиянки рассказали, какие качества больше всего ценят в мужчинах. Это отнюдь не внешность.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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В Санкт-Петербурге живут самые перспективные холостяки. Северная столица (39%) вошла в тройку городов России по числу завидных женихов.
Здесь же оказались, Новосибирск (40%) и Москва (44%). В этих городах есть максимальное число возможностей для личностного роста и самореализации неженатых мужчин.
По данным опросов, больше всего женщины ценят в мужчинах интеллект, честность и верность. Больше половины предпочитают хорошее чувство юмора. Остальных привлекает мужское добродушие и открытость.
При выборе спутника жизни женщины чаще всего отдают предпочтение трудолюбивым мужчинам. Не менее важными критериями остаются: наличие стабильной работы и хороший заработок предполагаемого жениха.
А вот на внешность избранника смотрят только 39% опрошенных.
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