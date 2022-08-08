Петербург оказался одним из трех городов с самыми перспективными холостяками

В Санкт-Петербурге живут самые перспективные холостяки. Северная столица (39%) вошла в тройку городов России по числу завидных женихов.

Здесь же оказались, Новосибирск (40%) и Москва (44%). В этих городах есть максимальное число возможностей для личностного роста и самореализации неженатых мужчин.

По данным опросов, больше всего женщины ценят в мужчинах интеллект, честность и верность. Больше половины предпочитают хорошее чувство юмора. Остальных привлекает мужское добродушие и открытость.

При выборе спутника жизни женщины чаще всего отдают предпочтение трудолюбивым мужчинам. Не менее важными критериями остаются: наличие стабильной работы и хороший заработок предполагаемого жениха.

А вот на внешность избранника смотрят только 39% опрошенных.