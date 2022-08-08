В Петербурге пройдет концерт к 80-летию исполнения Смифонии № 7 Шостаковича

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 32

В связи с проведением памятных мероприятий в Северной столице будет введен ряд ограничений.

В Петербурге пройдет концерт к 80-летию исполнения Смифонии № 7 Шостаковича

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

На стрелке Васильевского острова в Петербурге 9 августа состоится памятный концерт к  80-летию исполнения Смифонии № 7 Дмитрия Шостаковича. «Ленинградскую» симфонию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

Также посетители мероприятия смогут услышать воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц. Вход на концерт свободный. Начало в 21:30.

Из-за мероприятия в центре Санкт-Петербурга будет ограничено движение. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Например, движение будет перекрыто с 7 по 11 августа по Биржевому проезду и Соляному переулку от Гангутской улицы до дома 16. Кроме того, с 21 часа 8 августа до четырех часов утра 9 августа нельзя будет проехать по Биржевой площади, набережных Макарова и Университетских.

Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича. которую также называют «Ленинградской», прозвучала 80 лет назад в Лондоне, а через месяц в Нью-Йорке. В блокадном Ленинграде ее исполнили 9 августа 1942 года музыканты под руководством Карла Элиасберга.

Как ранее писал 5-tv.ru, на время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» привычное движение в Северной столице изменилось. Ограничения затронули центральные улицы и мосты, а также набережные города.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

15:27
Мэр Будапешта заявил пранкерам о «скором крахе» режима Орбана
15:16
В Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию — у него отказывают почки
14:56
Умер участник первого группового полета космонавт Анатолий Филипченко
14:48
Польша скупает зерно с Украины и гробит местные предприятия
14:47
Как правильно подобрать частный детский сад
14:40
В Петербурге пройдет концерт к 80-летию исполнения Смифонии № 7 Шостаковича

Сейчас читают

Надежды все меньше: Борис Корчевников практически лишился слуха
«Они стране не нужны»: Никита Михалков об уехавших из России знаменитостях
Самый верный путь: как подсознание может помочь в выборе профессии
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год