В Петербурге пройдет концерт к 80-летию исполнения Смифонии № 7 Шостаковича

На стрелке Васильевского острова в Петербурге 9 августа состоится памятный концерт к 80-летию исполнения Смифонии № 7 Дмитрия Шостаковича. «Ленинградскую» симфонию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

Также посетители мероприятия смогут услышать воспоминания жителей блокадного Ленинграда, стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц. Вход на концерт свободный. Начало в 21:30.

Из-за мероприятия в центре Санкт-Петербурга будет ограничено движение. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Например, движение будет перекрыто с 7 по 11 августа по Биржевому проезду и Соляному переулку от Гангутской улицы до дома 16. Кроме того, с 21 часа 8 августа до четырех часов утра 9 августа нельзя будет проехать по Биржевой площади, набережных Макарова и Университетских.

Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича. которую также называют «Ленинградской», прозвучала 80 лет назад в Лондоне, а через месяц в Нью-Йорке. В блокадном Ленинграде ее исполнили 9 августа 1942 года музыканты под руководством Карла Элиасберга.

Как ранее писал 5-tv.ru, на время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» привычное движение в Северной столице изменилось. Ограничения затронули центральные улицы и мосты, а также набережные города.