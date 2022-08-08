«Завидую людям»: поджарому Звереву в плавках мешают загорать фанаты

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 167

Поджарый 59-летний Сергей Зверев в оранжевых плавках пожаловался на атаку фанатов в Сочи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / zverevsuperstar

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В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу стилист отдал предпочтение отдыху на российском курорте. Но столкнулся с неприятностью.

Звездный стилист Сергей Зверев пожаловался на навязчивых поклонников, которые буквально прохода не дают знаменитости на отдыхе в Сочи. Особо дотошные пытаются сфотографировать артиста даже лежащем возле бассейна.

«Завидую людям, которые на отдыхе могут просто спокойно покупаться. Пришел рано утром к бассейну — ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами… Ну вот как отдыхать?» — возмутился он в социальной сети.

Поняв, что ему не дадут спокойно отдохнуть, он вынужден находиться на балконе в номере гостиницы и со стороны наблюдать, как загорают другие. Но с откровением Зверева согласились не все. Интернет-пользователи отметили — если б они случайно увидели звездного стилиста, то, вероятней всего, также бы достали телефон и стали фотографировать. И, к слову, в свои 59 лет стилист выглядит многим на зависть.

«Ну, а как не обратить внимания на суперзвезду? Сергей, вы прекрасны!»;

«Вы же сами как-то сказали, гламур особенно в сложное время для страны необходим. Вы им необходимы», — отметили пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, благодаря кому Сергей Зверев стал популярным.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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