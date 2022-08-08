Путин наградил Карена Шахназарова и посла в Польше Андреева

Президент России Владимир Путин наградил режиссера Карена Шахназарова и посла России в Польше Сергея Андреева и еще ряд граждан. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шахназаров получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Сергея Андреева же наградили орденом Александра Невского. Он получил награду за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Карен Шахназаров родился в 1952 году в Краснодаре. Он снял такие фильмы, как «Зимний вечер в Гагарх», «Мы из джаза», «Палата номер шесть», «Курьер» и многих других.

Шаханзаров также является гендиректором и председателем правления киноконцерна «Мосфильм». В 2002 году он получил звание народного артиста России. Также он обладатель двух Госпремий России за 2003 и 2013 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова орденом Александра Невского.