CNN опубликовал фейк про эвакуацию из Херсона и случайно сам себя разоблачил

Американские журналисты показывали одно, а рассказывали совершенно другое. Явное несовпадение картинки и звука никого из работников СМИ них не смутило.

Журналисты американского канала CNN в репортаже про Херсон показали не совсем то, что хотели. Они сняли материал о том, как украинцы из соседних городов едут в Херсон якобы для эвакуации оттуда своих родственников.

При этом почти на каждой машине — баулы с вещами, а в салонах полные семьи с домашними питомцами. Оно и понятно, именно так обычно ездят за родителями, бабушками и дедушками — чтобы их посадить было точно негде. Судя по багажу, люди просто хотят остаться на подконтрольной России территории.

«Долгие часы ожидания — и вот, десятки семей вместе с домашними животными и всем погруженным в машины имуществом наконец-то пересекают территорию, оккупированную русскими», — прокомментировал корреспондент.

Почему люди едут забрать родственников из Херсона, но при этом берут туда всю семью, включая детей, автор сюжета не уточнил.