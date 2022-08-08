Россия уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31

МИД: Россия временно закрыла инспекции объектов по договору СНВ из-за действий США

Россия уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ

Фото: Depositphotos / boggy22

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В МИД подчеркнули, что меры носят временный характер до «разрешения имеющихся проблемных вопросов» с заокеанскими партнерами.

Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом сообщили в МИД РФ.

«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что из-за введенных Западом санкций между РФ и США прервано нормальное авиасообщение, а воздушное пространство государств — союзников и партнеров США закрыто для российских самолетов, доставляющих инспекционные группы из РФ в пункты въезда на американской территории.

В свою очередь препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов нет, отметили в МИД. Там подчеркнули, что принятые меры носят временный характер, и «после разрешения имеющихся проблемных вопросов» будут незамедлительно отменены.

На днях президент США Джо Байден заявил, что США испытывают потребность в обсуждении с Россией новой системы контроля над вооружением. Он отметил, что текущий договор СНВ-III истечет в 2026 году, и это не может не вызывать обеспокоенности. Поэтому США ждут от РФ готовности по продолжению работы в отношении контроля над ядерными вооружениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предложила США обсудить новый договор о ядерных вооружениях.

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.32
-0.05 61.16
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

23:05
Американцы боятся: эксперт объяснил блокировку поставок Украине РСЗО HIMARS
22:58
Покупатель отказался от украинского зерна, отправленного в Триполи
22:46
Лера Кудрявцева показала, как ей командует четырехлетняя дочь
22:32
Россия уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ
22:16
Финляндия намерена противостоять транзитному туризму из России
22:00
Отпинали и потащили: что известно о драке с участием бойцов MMA под Петербургом

Сейчас читают

«Мы должны убивать русских»: пленный рассказал о пропаганде фашизма в рядах ВСУ
Жаркие гастроли Галкина: оскорбления РФ, драки и реакция латышской журналистки
«Кушать хочется»: Лободу и Барских подняли на смех за песни на русском языке
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год