Лера Кудрявцева показала, как ей командует четырехлетняя дочь

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Лера Кудрявцева опубликовала видео со своей раздающей команды дочерью

Фото, видео: Instagram* / leratv

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Маленькая хулиганистая девочка-ангел Маша смотрит на маму милыми доверчивыми глазами и раздает суровые команды.

Дочь российской телеведущей Лерой Кудрявцевой раздает указания своей матери, на что та безропотно отвечает согласием. Кудрявцева поделилась в соцсети видео, где ее дочь, стоя на балконе, рассматривает в бинокль перспективу пейзажа.

«Какие деревья огромные далеко! Встань! Встань! Встань! Убери телефон! Туда, туда убери!» — говорит Маша снимающей ее на камеру телефона маме.

Малышке всего четыре годика, а она уже бесхитростно вьет веревки из мамы. К слову, дочка хоккеиста Игоря Макарова все больше и больше становится похожа на свою мать. Маша покрасовалась своей футболкой с цветочками и лимонными шортиками, на голове голубая бабочка и два задорных хвостика. При этом девочка не забыла и про украшения, как и ее мама — на запястье малышки разноцветный браслетик, а на пальчике — колечко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева поделилась забавным видео с участием коллеги по цеху Ларисы Гузеевой во время отдыха. Звезды мило общаются между собой и осыпают друг друга комплиментами. Комментируя сексуальность коллеги, звездная блондинка даже выругалась матом

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.32
-0.05 61.16
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 8 августа

Последние новости

23:05
Американцы боятся: эксперт объяснил блокировку поставок Украине РСЗО HIMARS
22:58
Покупатель отказался от украинского зерна, отправленного в Триполи
22:46
Лера Кудрявцева показала, как ей командует четырехлетняя дочь
22:32
Россия уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ
22:16
Финляндия намерена противостоять транзитному туризму из России
22:00
Отпинали и потащили: что известно о драке с участием бойцов MMA под Петербургом

Сейчас читают

«Мы должны убивать русских»: пленный рассказал о пропаганде фашизма в рядах ВСУ
Жаркие гастроли Галкина: оскорбления РФ, драки и реакция латышской журналистки
«Кушать хочется»: Лободу и Барских подняли на смех за песни на русском языке
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год