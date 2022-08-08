Лера Кудрявцева показала, как ей командует четырехлетняя дочь

Маленькая хулиганистая девочка-ангел Маша смотрит на маму милыми доверчивыми глазами и раздает суровые команды.

Дочь российской телеведущей Лерой Кудрявцевой раздает указания своей матери, на что та безропотно отвечает согласием. Кудрявцева поделилась в соцсети видео, где ее дочь, стоя на балконе, рассматривает в бинокль перспективу пейзажа.

«Какие деревья огромные далеко! Встань! Встань! Встань! Убери телефон! Туда, туда убери!» — говорит Маша снимающей ее на камеру телефона маме.

Малышке всего четыре годика, а она уже бесхитростно вьет веревки из мамы. К слову, дочка хоккеиста Игоря Макарова все больше и больше становится похожа на свою мать. Маша покрасовалась своей футболкой с цветочками и лимонными шортиками, на голове голубая бабочка и два задорных хвостика. При этом девочка не забыла и про украшения, как и ее мама — на запястье малышки разноцветный браслетик, а на пальчике — колечко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева поделилась забавным видео с участием коллеги по цеху Ларисы Гузеевой во время отдыха. Звезды мило общаются между собой и осыпают друг друга комплиментами. Комментируя сексуальность коллеги, звездная блондинка даже выругалась матом.

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