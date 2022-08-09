Мощный пожар на складе произошел в пригороде Петербурга, обрушилась кровля

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Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту пожара на складе в Мурино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Жители Мурино опасались, что огонь перекинется на их дома. Однако в МЧС заверили: такой угрозы уже нет.

Крупный пожар произошел в Ленинградской области. Черный столб поднялся в небо над Мурино совсем рядом с жилыми домами. А дым и запах гари добрались до Петербурга.

В пригороде Северной столицы горит склад с пиломатериалами, известно, что обрушилась кровля. В МЧС сообщают: угрозы того, что огонь перекинется на соседние здания уже нет.

Тем временем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по факту пожара в Мурино поручил организовать проверку.

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