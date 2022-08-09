Популярного в Бангладеш певца задержали за плохое пение

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Музыкант пожаловался, что в участке правоохранители его «психологически пытали». Причиной инцидента стало множество жалоб на стиль исполнения классической песни.

Фото, видео: YouTube / Hero Alom OFFICIAL; 5-tv.ru

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Бангладешского певца арестовали за плохое пение! Популярного музыканта задержали и обвинили в том, что он не в традиционном стиле перепел одну из классических песен.

Полиция сообщила журналистам, что ранее получала много жалоб на стиль исполнения музыканта, но впредь он пообещал не повторять подобного.

Несмотря на то, что клип азиатского исполнителя набрал на YouTube 17 миллионов просмотров, полицейские потребовали от него перестать исполнять классические песни и извиниться перед слушателями.

Сам музыкант возмутился произволу полицейских и заявил, что в участке его «психологически пытали», оскорбляли, просили отказаться от своего имени и даже заставили оправдываться за то, что он без разрешения носил полицейскую форму в своих видео.

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