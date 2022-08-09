Ксения Собчак оценила скандальное выступление Максима Галкина на латышском

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 5 596

Муж Аллы Пугачевой высмеял россиян во время концерта в Латвии, заявив на иностранном языке, якобы они не понимают происходящего.

Ксения Собчак оценила скандальное выступление Максима Галкина на латышском

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Журналистка Ксения Собчак прокомментировала выступление юмориста Максима Галкина на латышском языке во время концерта в Юрмале. Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад муж Аллы Пугачевой ошарашил русскоязычных зрителей, заявив со сцены на латышском, якобы те не понимают происходящего. После этого он продолжил выступать на русском.

«Хорошо, что пока не полностью. Плохо, что скоро от него этого вполне себе могут потребовать. „Россияне вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили“. Актуально, скажем так, не только для Латвии», — оценила выступление Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что концерты юмориста Максима Галкина в Латвии проходят не так гладко, как ему бы хотелось. Во-первых, его раскритиковала латвийская журналистка Евгения Шафранек. По ее словам, русские в Латвии «прекрасно понимают и по-латышски, и что происходит».

Во-вторых, на одном из концертов произошла драка. Неприятный инцидент попал на видео, который позже разлетелся по социальным сетям. Скорее всего, причиной потасовки стали разные политические взгляды.

В-третьих, Максим Галкин только подогревает такие события антироссийскими высказываниями. Последние направлены, среди прочего, на известных в РФ людей.

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