Хазанов объяснил, почему уехал в Латвию: «Тогда вопросов не возникнет»

Артист посоветовал поклонникам внимательнее наблюдать за тем, что происходит в театрах столицы.

Поклонники народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова всерьез обеспокоены его длительным отсутствием в России. Некоторые сразу заявили — эмигрировал. Однако недавно актер вышел на связь и впервые объяснил, почему он находится в Латвии уже несколько месяцев.

Как заверил поклонников Геннадий Хазанов, никуда переезжать он не собирается и будет играть на сцене «Ленкома» в грядущем театральном сезоне.

«Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал», — цитирует артиста издание Teleprogramma.pro.

Незадолго до этого директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказывал, что Геннадий Хазанов находится в Латвии из-за того, что проходит там курс лечения. Однако сам артист информацией о своем здоровье не делился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других российских звездах, находящихся сейчас в Латвии. К примеру, оскорбляющая россиян Чулпан Хаматова пытается искать работу, а Максим Галкин начал учить латышский и заявлять со сцены, что «русские ничего не понимают». Его супруга Алла Пугачева не так активно радуется переезду — она не может доставить в Латвию барокамеру за три миллиона, которая дарит владельцу молодость и здоровье.