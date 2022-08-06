Неврология и диабет: какие болезни Пугачева может лечить в барокамере

Пугачева купила барокамеру, которая показана при сахарном диабете

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Оборудование применяется практически при любых недугах, однако есть противопоказания.

Генеральный директор фирмы Air.Oxy Евгений Никольский в беседе с 5-tv.ru рассказал, от каких болезней лечит барокамера, которую на днях приобрела певица Алла Пугачева. По словам собеседника, для использования оборудования есть ряд показаний. Не исключено, что звездная клиентка компании нуждается в лечении серьезных недугов.

«Баротерапию назначают при неврологии, травматологии, сахарном диабете», — сказал Никольский.

Он также отметил, что барокамеры приносят хороший восстановительный эффект. В частности, час сна в них вполне может заменить три или даже четыре часа сна обычного. Более того, Никольский подчеркнул, что барокамера увеличивает эффективность любой оздоровительной программы на 80%.

Что касается противопоказаний, баротерапию нельзя применять к людям с эпилепсией и тем, кто использует кардиостимуляторы. С технической точки зрения, некоторые из них имеют большой размер, чем обеспечивают простор и комфорт пользователю. Такими располагают, в том числе и некоторые российские знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сможет ли оздоровить и омолодить барокамера.

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