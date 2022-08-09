Удар по короне: Байден после выписки тут же попал в несколько нелепых ситуаций

Многим стало очевидно: коронавирус слишком сильно ударил по здоровью президента.

Американцы вновь переживают о состоянии здоровья Джо Байдена. Во время поездки в пострадавший от наводнения штат Кентукки президент США выглядел болезненным и рассеянным. Сойдя с трапа самолета, он очень долго не мог надеть пиджак и ему это так и не удалось, пока на помощь не подоспела его супруга.

На этом несчастья Байдена не закончились. Не сделав и пары шагов, президент выронил очки. Правда, поднял их уже самостоятельно.

Масла в огонь подлила встреча главы государства с губернатором Кентукки, во время которой Байден все время поворачивался спиной к камерам и довольно странно кашлял.

Многим стало очевидно: коронавирус слишком сильно ударил по здоровью президента.