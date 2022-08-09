Донецк снова под плотным огнем «Градов» ВСУ

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Под удар попали Киевский и Куйбышевский районы.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Донецк снова под плотным огнем ВСУ! Этим утром украинские военные выпустили по городу шесть ракет из РСЗО «Град» — сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР.

Под удар попали Киевский и Куйбышевский районы. Еще четыре снаряда прилетели в населенный пункт Спартак. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Мы следим за поступающей информацией.

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Донецк снова под плотным огнем «Градов» ВСУ

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