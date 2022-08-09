Донецк снова под плотным огнем «Градов» ВСУ

Донецк снова под плотным огнем ВСУ! Этим утром украинские военные выпустили по городу шесть ракет из РСЗО «Град» — сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР.

Под удар попали Киевский и Куйбышевский районы. Еще четыре снаряда прилетели в населенный пункт Спартак. О жертвах и разрушениях пока не сообщается. Мы следим за поступающей информацией.