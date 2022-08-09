Школы ЛНР к 1 сентября будут полностью обеспечены учебниками

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Сейчас в республике курсы повышения квалификации проходят учителя.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Дефицита не будет! К 1 сентября все школы Луганской народной республики (ЛНР) получат бесплатные учебники из России. Об этом на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Дополнительно в классы передадут различные методические пособия и художественную литературу согласно ранее направленным заявкам.

Сейчас в республике курсы повышения квалификации проходят учителя. Министр также сообщил, что на большой перемене всех учеников начальных классов будут кормить бесплатными обедами.

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