Артиста призвали перестать позориться, ведь о его способах заработка могут узнать дети, которым будет стыдно за звездного отца.

В отличие от Анастасии Волочковой Дмитрий Маликов нечасто сталкивается с критикой и осуждением. Но не в этот раз. Артист в социальной сети показал результат своей работы и спровоцировал шквал хейта.

На опубликованном знаменитостью видео он предстал в образе человека фонаря, рекламирую популярный интернет-магазин. Артист странно прыгал и стрелял световым лучом из головы. Амплуа встретили неодобрительно, пишет dni.ru.

«Да уж, удивил, просто позорище, деньги не пахнут, вот и бабки делают на чем попало. Вспомните, Дмитрий, кто вы, и сколько вам лет, и о том, что ваши дети тоже видят весь этот срам, разочаровали»;

«Дима, следующий шаг по карьере — костюм какашки, ниже шагать некуда»;

«Даже такой талантливый любимый певец и композитор превратился в дурачка. Интересно, ваш сын будет вами гордиться? Думаю нет», — сокрушились пользователи сети.

Вступать в дискуссию и оправдываться Маликов не стал. Возможно, он и в правду испытывает финансовые трудности. Сначала из-за пандемии коронавируса отменялись концерты артистов, терялись рекламные контракты. А теперь политические события в мире и санкции еще больше ударили по кошелькам представителей шоу-бизнеса.

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