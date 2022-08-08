И не стыдно: Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 153

Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Forwarded rom Новости знаменитостей

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Тема:
Украинский кризис

Осудившие российскую власть артисты за последние месяцы поняли — песни на родном их языке не становятся настолько популярными. А деньги зарабатывать хочется.

На частном корпоративе в Нью-Йорке Светлана Лобода и Макс Барских исполнили песни на русском языке, несмотря на то, что ранее, не стесняясь, критиковали действия российских властей и поливали грязью россиян. Кадры с выступления артистов опубликовал Telegram-канал «Новости знаменитостей».

На видео Лобода исполнила хит Валерия Меладзе «Текила-любовь». Также она порадовала гостей песней «Твои глаза». И это при том, что вскоре после начала специальной военной операции Лобода осудила российскую власть. Она рьяно защищала свою родину — Украину и ее граждан. При этом многие годы жила и работала в России. Высказав свою позицию, она отправилась на Мальту, где также продолжила критиковать российскую власть. А после приехала на Украину. Там решила продолжить свою карьеру, начав выпускать композиции на украинском языке. Но хитами они не становятся. Чтобы пополнить свой кошелек, она решила пойти в разрез своему убеждению и спеть на русском языке.

Максу Барских тоже оказалось совсем не чуждо сначала наговорить немало гадостей, а потом без зазрения совести исполнять хиты на русском языке. Вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса он заявил о ненависти к России, хотя долгие годы в стране зарабатывал миллионы. Позже отменил все запланированные концерты, при этом не вернул деньги за купленные уже билеты зрителям. Неоднократно оскорблял россиян, называя их «тупоголовыми». Дальше решил пройтись по российским коллегам, назвав тех «трусливыми ублюдками».

Кульминацией стало то, что преисполненный патриотизмом артист надумал вступить в ряду ВСУ. Переоделся в военную форму, взял в руки оружие и заявил о служении родине, но вскоре, кажется, передумал. Сдал оружие и вернулся к привычной работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавший из страны Андрей Макаревич остался без работы в России.

Тема:
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