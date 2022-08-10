Сомнолог назвала неочевидные правила дневного сна

Чтобы бороться с утренней сонливостью, лучше всего спать до обеда. А если с усталостью — после него. Но и это не самое главное в засыпании при свете дня.

Днем лучше всего спать не более 20 минут — этого хватит, чтобы побороть сонливость и при этом не снизить работоспособность. Об этом рассказала в беседе с URA.RU врач-сомнолог Елена Царева.

«Если мы приходим к выводу, что дневной сон необходим, то наиболее оптимальная длительность — примерно 15-20 минут. Спать дольше до полутора часов сопряжено с большим количеством ошибок в работе и длительной инерцией сна (временное снижение работоспособности), которое происходит при пробуждении. Чувство тяжелой головы более вероятно, если спите более 15-20 минут. Такого может не происходить, если вы захватываете полный сонный цикл. Этот параметр индивидуальный, от 90 до 120 минут. Понять, как именно происходит у вас, довольно сложно», — рассказала эксперт.

Чтобы бороться с утренней сонливостью, лучше всего спать до обеда. А если с усталостью — после него. При этом желательно делать это при дневном свете, чтобы не нарушать привычку засыпать ночью.

Врач объяснила, кто может захотеть спать днем. По ее словам, потребность в дневном сне возрастает при повышенной психической или физической нагрузке, высоком уровне стресса, предболезненном состоянии, особенно при вирусных заболеваниях. После перенесенной болезни может возникать астеничный синдром, когда требуется больше времени для восстановления резервов.

Также потребность во сне увеличивается при депрессии или дефиците сна. По словам эксперта, дневной сон не нужен здоровым людям старше семи лет. Она отметила, что спать днем для профилактики заболеваний нет смысла. Лучше устранить те факторы, которые мешают высыпаться ночью.

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