Не нашел времени: премьер Польши отменил встречу с Борисом Джонсоном

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Премьер Польши отменил встречу с Борисом Джонсоном во время прощального турне британца

Не нашел времени: премьер Польши отменил встречу с Борисом Джонсоном

Фото: www.globallookpress.com / DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago

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Предварительно мероприятие должно было состояться в минувший понедельник.

Запланированную в начале этой недели встречу исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с его польским коллегой Матеушом Моравецким отменили. Произошло этого после того, как последний заявил об отсутствии у него времени, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с переговорами лиц.

Изначально встреча была запланирована на прошлую неделю. Обсуждалось несколько дат. Даунинг-стрит полагали — мероприятие непременно состоится. Но вместо этого Джонсон посетил похороны североирландского политика Дэвида Тримбла. И, как отметил пресс-секретарь британского премьер-министра Макс Блейн, дополнительных дат с польскими властями согласовано не было.

«К разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», — говорится в сообщении агентства.

Поездка Джонсона в Польшу должна была стать одной из прощальных на посту премьер-министра Британии. Кроме того, он намеревался поговорить по телефону с президентом Америки Джо Байденом. Но Вашингтон пока также не нашел время для этого. При этом Джонсон надеется — ему удастся созвониться с французскиилидером Эммануэлем Макроном.

Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра 7 июля. До назначения нового кабинета министров он продолжит исполнять свои обязанности.

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