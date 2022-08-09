Первые трансплант-игры прошли в Москве

В Российском национальном медицинском университете имени Пирогова с 29 по 31 июля прошли Первые соревнования для диализных и трансплантированных пациентов России. Это мероприятие посетили порядка 100 представителей различных солидных органов из 20 регионов России.

В первый день участники из разных уголков страны приняли участие в дружественном матче в боулинге. Соревнования были организованы для пропаганды физкультуры, здорового образа жизни и спорта среди пациентов после трансплантации, ожидающих ее и родственных доноров.

В открытии игр приняли участие директор НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова Сергей Готье, президент НИИ скорой помощи имени Н. В, Склифосовского Могели Хубутия, основатель дыхательных гимнастик для похудения в России и СНГ Марина Корпан.

Главная цель трансплант-игр — популяризация физической активности, спорта и здорового образа жизни среди реципиентов солидных органов. Здоровый образ жизни определяет долгую и счастливую жизнь пациентов после трансплантации, способствует быстрой и своевременной реабилитации после перенесенной операции.

«Возвращение пациента к социальной и активной жизни, а также спорту после трансплантации — это наш приоритет. Пациенту необязательно заниматься профессиональным спортом, но ему необходимо поддерживать активный образ жизни, для того, чтобы преодолевать трудности, которые бывают в повседневной жизни. А пациент с трансплантированным органом — это особенный человек, он соблюдает определенные условия и ограничения, чтобы его пересаженный орган работал исправно, и, соответственно, работал хорошо его организм в целом. Спортивные игры среди пациентов после трансплантации, это мировая традиция, она давняя, каждая страна стремится их проводить», — поделился Сергей Готье.

Марина Корпан отметила, что восхищается этими людьми, которые «ценят новую жизнь». Она отметила, что является тренером с двадцатилетним стажем и видит, что люди бывают очень ленивы. Однако, по ее словам, участники игр, которые перенесли сложнейшую операцию и прошли через восстановление поднимаются и продолжают жить здоровой и активной жизнью. Корпан подчеркнула, что на этих трансплант-играх все участники — победители.

На мероприятии были заявлены несколько видов спорта: баскетбол, волейбол и футбол, а также плаванье, скандинавская ходьба, бег, шахматы и настольный теннис. Многие представители органов, которые занимаются профессионально спортом, подготовили обучающие мастер-классы по различным спортивным дисциплинам.

В конце мероприятия всем призерам и участникам вручили памятные медали, подарки, сертификаты. Также для всех присутствующих устроили концерт, на котором выступили певица Евгеники и Zhanna, а также пациент после трансплантации Юрий Кандалов. Он исполнил две песни и посвятил их врачам.

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