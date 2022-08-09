Нехороший душок: Песков о затее Зеленского изгнать русских из Европы

Официальный представитель Кремля уверен, что европейские страны вскоре задумаются, зачем они оплачивают капризы Зеленского.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытки Владимира Зеленского изолировать россиян от всего мира иррациональными и бесполезными.

Ранее украинский президент в интервью с американским изданием The Washington Post заявил, что россиянам необходимо запретить въезд в Европу и призвал страны ЕС навсегда выслать со своих территорий жителей с русскими корнями.

«Иррациональность мышления в данном случае зашкаливает. Любые попытки изолировать Россию или россиян — процесс, которые не имеет перспектив. Душок таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего», — прокомментировал абсурдные призывы Дмитрий Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что Зеленскому стоило бы знать и заметить, что любая попытка европейских стран «наказать» Россию возвращается бумерангом и бьет по ним с двойной силой.

«Рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли правильно делает Зеленский и почему они должны оплачивать его прихоти», — добавил пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что идеи Зеленского в удивительно недипломатичной форме поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.