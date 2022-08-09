Нехороший душок: Песков о затее Зеленского изгнать русских из Европы

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 69

Песков назвал иррациональным призыв Зеленского изолировать россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Официальный представитель Кремля уверен, что европейские страны вскоре задумаются, зачем они оплачивают капризы Зеленского.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытки Владимира Зеленского изолировать россиян от всего мира иррациональными и бесполезными.

Ранее украинский президент в интервью с американским изданием The Washington Post заявил, что россиянам необходимо запретить въезд в Европу и призвал страны ЕС навсегда выслать со своих территорий жителей с русскими корнями.

«Иррациональность мышления в данном случае зашкаливает. Любые попытки изолировать Россию или россиян — процесс, которые не имеет перспектив. Душок таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего», — прокомментировал абсурдные призывы Дмитрий Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что Зеленскому стоило бы знать и заметить, что любая попытка европейских стран «наказать» Россию возвращается бумерангом и бьет по ним с двойной силой.

«Рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли правильно делает Зеленский и почему они должны оплачивать его прихоти», — добавил пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что идеи Зеленского в удивительно недипломатичной форме поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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