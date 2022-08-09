Премьер Эстонии заявила, что русским «пора прикрыть туризм в Европу»

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 10

Кая Каллас считает, что граждане России не имеют права путешествовать.

Премьер Эстонии заявила, что русским «пора прикрыть туризм в Европу»

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Власти стран Евросоюза должны прекратить выдачу виз россиянам, а посещение Европы — это не право, а привилегия. С подобным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала Каллас на своей личной странице в Twitter.

Кроме того, она выразила недовольство тем фактом, что страны Шенгенской зоны продолжают выдавать визы россиянам, несмотря на закрытие воздушных пространств.

«Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — заявила Каллас.

Ранее призывал Европу прекратить выдачу виз глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу. Он пожаловался на то, что Эстония перестала выдавать россиянам визу, но те продолжают посещать страну с помощью других виз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова метко подшутила над Каллас и посоветовала ей «отучить» послов Евросоюза от звонков Владимиру Путину.

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