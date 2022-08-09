Словно шпионы: как ездить по Европе без банковских карт и евро

В наше время россиянину очень сложно путешествовать даже по европе. Для того чтобы добраться туда, зачастую нужно сделать несколько пересадок и преодолеть ряд других сложностей. О лайфхаках, которые можно применить во время путешествия по европейским странам, рассказал обозреватель aif.ru Георгий Зотов.

Сим-карты

«Первым делом скажу — если вам так нужно попасть в Европу, лучше приобрести сим-карту для смартфона, работающую во всех странах ЕС. Посредники продают в РФ симки испанского мобильного оператора Orange — увы, цены негуманные. За 20 гигабайт интернета + 50 минут звонков придется заплатить 2640 рублей. Купив симку онлайн, я еле е получил — пришлось обзвонить с десяток пунктов выдачи: в одном ушли в отпуск, в другом не было Orange, в остальных не брали трубку», — пишет он.

По словам журналиста, сим-карта помогла ему в трудных ситуациях.

Такси

По словам обозревателя, лучше всего установить на смартфон приложения Uber (именно Uber, а не Uber Russia) и Bolt. Для того чтобы поездка вышла дешевле, нужно переставить оплату на наличные.

Валюта

Сейчас валюту в крупных банках Москвы найти очень сложно. Поэтому журналист рекомендует обзванивать небольшие операционные кассы. Однако там обычно курс на 10-12 рублей выше официального.

Зотов не советует брать банкноты в 500 евро, потому что их в европейских странах никто не принимает. Банкноты в 200 евро взять могут, но далеко не везде.

Платные посадочные талоны

«По Европе летает популярный лоукостер Ryanair, и билеты на него покупаются у наших посредников — kupibilet, aviakassa и onetwotrip. Заказ делается по российской банковской карте и оплачивается в рублях. Это в среднем встанет на 30% дороже цен авиакомпании. Следует помнить — у Ryanair регистрироваться онлайн на рейс надо самому, иначе заплатите на стойке в аэропорту 55 евро. За распечатку посадочного талона (требование для граждан стран вне ЕС) сдерут еще 20 евро. Так что распечатайте их заранее, иначе все процедуры обойдутся вам дороже билета», — пишет журналист.

По его словам, главная «засада» — платежи в аэропорту принимаются только с карты, наличные на стойке не возьмут. Также Зотов советует приезжать в аэропорт сильно заранее, потому что могут быть огромные очереди на контроль.

Автобусы

По европе можно также передвигаться на автобусах Flixbus. Билеты на них продаются на автовокзалах, в автоматах и кассах, цену можно отслеживать на сайте. По словам Зотова, там все устроено по принципу самолетов — чем больше билетов продано, тем выше цена. Например, из Будапешта в Вену поездка стоит 17 евро, но иногда стоимость может достигать 45 евро. Поэтому журналист советует покупать билеты заранее. Он добавил, что в ряде стран Европы сейчас проблемы с бензином и нехваткой персонала из-за пандемии, поэтому наземный транспорт стал часто опаздывать. Некоторые пассажиры жаловались, что рейс в Прагу задержали на шесть часов.

«Обменники»

Журналист отметил, ч то при подготовке к путешествию стоит приготовиться к приключениям в странах, где евро не является национальной валютой — в Венгрии, Чехии и Болгарии. В них можно столкнуться с тем, что банков практически нет, и обменять евро будет сложно. Например, в венгерском городе Токай был один банк. И то он не менял евро на местную валюту — форинты.

По словам журналиста, он еле уехал из Токая в Будапешт, потому что у кассирши не было сдачи с крупной купюры. Зотову пришлось подождать, пока несколько людей оплатят наличными. Только тогда он смог получить сдачу и уехать, при этом опоздав в Будапешт.

Автор материала советует уточнять в «обменниках», какую сумму получите на руки за сотню евро. Такие организации очень любят ставить на прикрепленной к окну бумажке приписку малюсеньким шрифтом — 20% комиссии за сумму обмена меньше 10 000 евро». Однако на вокзале Будапешта можно найти араба-валютчика, которые готов поменять один евро за 390 форинтов.

Бронирование за наличные

«С бронью отелей в Европе знайте — там, где требуется оплата заранее плюс гарантия карты, у вас ничего не получится», — пишет автор статьи.

Он поделился, что ему удалось забронировать отель на Booking.com через компьютер, хотя до этого не получалось сделать то же самое со смартфона.

Также можно обратиться в отель напрямую. По словам журналиста, наличные деньги в основном принимают небольшие отели, апартаменты и гостевые дома. Он рассказал, что ему удалось остановиться в каунасе в квартире всего за 40 евро в сутки, то же самое — в Словении. Зотов посоветовал выбирать при бронировании самое простое и недорогое жилье.

Не вывозить евро

Автор материала советует тщательно посчитать, сколько валюты нужно взять с собой в поездку. Ведь в случае возникновения проблемы, снять наличные в банкомате не получится. При покупках также стоит учесть, что евросоюз запретил ввозить в россию товары стоимостью более 300 евро (кроме смартфонов, лимит которых составляет 750 евро) как «предметы роскоши».

Также журналист напомнил, что из Европы нельзы ввозить в Россию наличные евро. Однако доллары ввозить в РФ можно.

«Мы словно шпионы на нелегальном положении. Постоянно приходится думать, как обойти запреты и санкции. Даже пограничники называют их „идиотскими“, но поделать ничего не могут — им так приказали», — пожаловалась журналисту туристка из Санкт-Петербурга Мария Селедцева.

Она рассказала, что ее обыскали при выезде из Литвы, не поверив в отсутствие евро. Журналист отметил, что возврат Tax Free сейчас оформляют только наличными. Однако все зависит от страны, которую вы покидаете последней.

«В случае наличия у вас хороших друзей вне России попросите таковых помочь вам с покупкой билетов на их карты. Нужна постоянная связь, чтобы они переслали вам коды, которые придут им на телефон, для завершения процесса покупки. Я так приобрел билеты на поезд и автобус. Для мелких приобретений (в районе 20 евро) коды и вовсе зачастую не потребуются. В общем, наши туристы явно сумеют вывернуться. Но ездить по Европе становится специфическим приключением», — заключил журналист.

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