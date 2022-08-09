Брухунова рассказала о дележе семейного бюджета с Петросяном

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 102

Татьяна Брухунова рассказала, как она и Петросян распределяют деньги на необходимые траты

Брухунова рассказала о дележе семейного бюджета с Петросяном

Фото: Instagram* / bruhunova

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Супруга юмориста поделилась новыми откровениями об их семейной жизни.

Молодая супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала подписчикам, как в их семье распределяются расходы, и кто за что платит.

«Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой», — написала Брухунова в соцсети.

Брухунова рассказала о семейном бюджетеБрухунова рассказала о семейном бюджете. Фото: Instagram* / bruhunova

Подписчики супруги юмориста часто задают ей вопросы о семейной жизни, в том числе довольно личного характера. Например, недавно Брухунова рассказала, почему смогла родить только после тридцати лет, а также откровенно поделилась тем, как они с супругом воспитывают наследника Вагана.

Многим не дает покоя интимная жизнь 76-летнего артиста и его 33-летней избранницы. Так, на днях сексолог Ольга Кетоева заявила, что Брухунова явно сексуально не удовлетворена, о чем якобы свидетельствуют ее яркие причудливые наряды и бесконечные скучные интервью.

В свою очередь Петросяна, по мнению сексолога, все устраивает, так как в силу возраста он уже не обладает той сексуальной энергией и страстью, которые есть у его жены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как молодая жена Петросяна отреагировала на нескромные вопросы подписчиков.

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