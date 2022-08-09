Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать острые проблемы региона

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Президент РФ обратил внимание на бедность и алкоголизм в российских моногородах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Ситуация в моногородах — одна из тем, которой нужно уделить особое внимание. Об этом сегодня Владимир Путин говорил на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.

По словам президента, таких населенных пунктов в Кировской области всего 11. Четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего — надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», — заявил глава государства.

Еще одна проблема, которая требует особого отношения, — это аварийное жилье. Президент также призвал более активно заниматься газификацией. И откликнулся на просьбы поддержать проекты по улучшению транспортной инфраструктуры области и реновации общественных пространств столицы региона.

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Путин призвал врио главы Кировской области не замалчивать острые проблемы региона

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