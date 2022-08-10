Ушла по-английски: Ани Лорак отменила все концерты в России

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 139

Певица Ани Лорак отменила все концерты в России и завершает карьеру в стране

Ушла по-английски: Ани Лорак отменила все концерты в России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Теперь украинская артистка собирается покорять зарубежную сцену.

Российские зрители в ближайшее время не увидят Ани Лорак на концертах в своей стране. Об этом говорит афиша гастролей звезды, размещенная на ее официальном сайте.

Так, в планах артистки выступить в октябре и ноябре в городах Германии и Чехии. Первый концерт состоится 21 октября в немецком городе Лемго, а 22 октября — в Гамбурге. Однако в плотном графике певицы не числится ни один из российских городов.

Как отмечает издание Teleprogramma.pro, о намерении больше не петь в России Лорак подтвердила ранее сама. Все запланированные концерты с ее участием в РФ отменены, людям, купившим билеты, возвращают деньги.

Происходящее общественность связывает ни с чем иным, как с отношением артистки к спецоперации. Публично она никаких резких высказываний в адрес России не делала, но после начала событий на Украине удалилась из соцсетей и исчезла из публичного пространства.

Между тем в Незалежной некоторые коллеги звезды, включая Анастасию Приходько, сочли ее предателем. Досталось знаменитости уже и от некоторых российских звезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую травлю, по словам радиоведущей Аллы Довлатовой, устроили Ани Лорак пользователи соцсетей.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
60.38
0.06 61.55
0.39
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 9 августа

Последние новости

0:39
Российских водителей с начала года оштрафовали на 62 миллиарда рублей
0:22
Россиянин увяз в яме с битумом по шею и просидел в ней всю ночь
0:11
Ушла по-английски: Ани Лорак отменила все концерты в России
23:51
Военкор «Известий» показал артдуэль между союзными силами и ВСУ в Марьинке
23:37
«Это ее страна»: Проклова отказалась осуждать позицию Ротару по Украине
23:23
Израненных белух стошнило непонятной массой во время шоу в приморском океанариуме

Сейчас читают

Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины
Израненных белух стошнило непонятной массой во время шоу в приморском океанариуме
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
Педагог Евгений Ямбург — об отмене ЕГЭ, учебе через TikTok, стрельбе в школах и буллинге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год