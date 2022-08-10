Ушла по-английски: Ани Лорак отменила все концерты в России

Теперь украинская артистка собирается покорять зарубежную сцену.

Российские зрители в ближайшее время не увидят Ани Лорак на концертах в своей стране. Об этом говорит афиша гастролей звезды, размещенная на ее официальном сайте.

Так, в планах артистки выступить в октябре и ноябре в городах Германии и Чехии. Первый концерт состоится 21 октября в немецком городе Лемго, а 22 октября — в Гамбурге. Однако в плотном графике певицы не числится ни один из российских городов.

Как отмечает издание Teleprogramma.pro, о намерении больше не петь в России Лорак подтвердила ранее сама. Все запланированные концерты с ее участием в РФ отменены, людям, купившим билеты, возвращают деньги.

Происходящее общественность связывает ни с чем иным, как с отношением артистки к спецоперации. Публично она никаких резких высказываний в адрес России не делала, но после начала событий на Украине удалилась из соцсетей и исчезла из публичного пространства.

Между тем в Незалежной некоторые коллеги звезды, включая Анастасию Приходько, сочли ее предателем. Досталось знаменитости уже и от некоторых российских звезд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую травлю, по словам радиоведущей Аллы Довлатовой, устроили Ани Лорак пользователи соцсетей.