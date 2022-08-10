🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 августа растущая Луна продолжает находиться в Козероге. В этот день будут легко проходить откровенные разговоры с коллегами и любимыми. Если вы давно что-то скрывали, для признания не будет лучшей возможности. В профессиональной жизни потребуется умение настоять на своем и готовность к сотрудничеству.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 августа

♈ Овен

Среда принесет с собой напоминание о том, что пора встряхнуться и взять дело в свои руки. Спросите себя, чего вы действительно хотите от этой ситуации и других вовлеченных. Чтобы получить желаемое, вам придется проявить настойчивость. Вам придется бороться за свою правду, рискуя подвести других людей. Поверьте, что вы готовы к этому. Вселенная поддерживает вас в том, чтобы вы были самой непримиримой версией себя.

Космический совет: говорите правду и не извиняйтесь.

♉ Телец

Этому не суждено было случиться, Тельцы! И если честно, вы знали это с самого начала. Позвольте себе почувствовать все эмоции, которые нужно испытать в этой ситуации. А потом возобновите движение вперед и только вперед. Да, и еще одна вещь! Не делайте из расстроившего вас человека икону — ни сейчас, ни в будущем. Скорее всего, он никогда не был достоин вашей любви.

Космический совет: и это пройдет.

♊ Близнецы

Сделайте себе одолжение, Близнецы. Откажитесь от стремления быть совершенством и позвольте себе делать ошибки. Нет нужды допускать их слишком часто или даже намерено. Просто не критикуйте себя слишком сильно. Что касается вашей репутации — не бойтесь, она не пострадает слишком сильно. К тому же, вы пришли в этот мир не для того, чтобы угождать другим людям и оправдывать их ожидания.

Космический совет: ошибка — тоже результат, и не нужно его бояться.

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♋ Рак

Щедрость — это ваш дар, Раки. Однако не все заслуживают вашего времени и энергии. Сегодня звезды призывают вас проявлять осмотрительность. Постарайтесь отличить друзей по хорошей погоде от тех, кто будет с вами в любое время. Если ваш внезапный отказ испортит чьи-то планы — ничего страшного. В первую очередь вы должны заботиться о себе.

Космический совет: не тратьте силы и время на всех подряд, проявите осмотрительность.

♌ Лев

Что если вы единственный, кто стоит у вас на пути, Львы? Что делать, если вы тот, кто подрывает свой потенциал? Сегодня звезды призывают вас расстаться с ложной скромностью. Перестаньте приглушать собственный свет, чтобы окружающие чувствовали себя комфортно. Вместо этого говорите и делайте то, что считаете нужным. Пришло время реализовать весь свой потенциал!

Космический совет: откажитесь от ложной скромности и начните сиять.

♍ Дева

Девы, вы окружены людьми, которые принимают решения, главным образом опираясь на чувство страха. Страха, который не позволяет им двигаться вперед или раскрыть весь свой потенциал. Поэтому не давайте им направлять вас или влиять на ваши решения. Только вы знаете, кто вы на самом деле и зачем пришли в этот мир. Поэтому доверьтесь своему внутреннему компасу, даже если путь впереди время от времени кажется неясным.

Космический совет: следуйте по пути, который вам указывает ваш внутренний компас.

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♎ Весы

В жизни Весов наступает время любви и других пьянящих чувств. Отдайте свои сердце и душу прекрасному существу перед вами. Помните, страх только удержит вас в старой парадигме. С другой стороны, решение не вступать в отношения сейчас поможет вам подняться на совершенно новый уровень позже. Выбирайте осознанно.

Космический совет: вас ждет любовь, с которой вы никогда не сталкивались прежде.

♏ Скорпион

Мы так сосредоточены на больших прорывах, что иногда не замечаем мелочей. А ведь в повседневности тоже есть чудеса. Например, люди, которые добавляют радости, красоты и изящества нашей жизни. Постарайтесь разглядеть их. Или остановитесь и понюхайте цветы, хорошо? А еще совершите акт внезапной доброты — произнесите теплые слова или вручите маленький презент.

Космический совет: обратите внимание на повседневные чудеса.

♐ Стрелец

Некоторые люди возникают рядом с вами, когда им это удобно. Исчезают же такие при первых неприятностях. А затем появляются снова, когда им что-то от вас понадобится. Обратите внимание на то, встречаются ли такие персоны в вашей жизни. Если вам сейчас что-то нужно от них, наберитесь смелости и сообщите об этом прямо, напомнив об услугах с вашей стороны. Говорить правду поначалу может быть неудобно, и это нормально.

Космический совет: не стесняйтесь сегодня требовать свое.

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♑ Козерог

Совместная жизнь бывает очень сложной. Хорошо, что предстоящие дни предоставят возможность поговорить о том, что вы скрывали, и пересмотреть правила вашего проживания. Вступайте в разговор открыто и верьте, что из него выйдет что-то хорошее. Козерогов, которые встречаются не так давно, ждет переход в отношениях на новый уровень. Будьте готовы понять друг друга на более глубоком уровне.

Космический совет: будьте откровеннее в беседах с любимыми.

♒ Водолей

Конечно, вы можете сделать все самостоятельно, но будет ли это в этом веселье, Водолеи? Вселенная призывает вас замедлиться и воспользоваться помощью. Пусть автономный режим уступит место сотрудничеству. Объедините силы с другими людьми, чтобы получить что-то волшебное. Вам есть чему поучиться друг у друга. Синхронизация усилий обещает повысить качество ваших творений.

Космический совет: не пытайтесь сделать все в одиночку и прибегните к сотрудничеству.

♊ Рыбы

Время от времени Вселенная ставит перед нами зеркало, чтобы показать, какие участки нашей жизни находится в гармонии, а какие нет. Рыбы могут обнаружить, что оказались как раз перед таким зеркалом. Секрет выживания в хаосе: научиться принимать все и ничего не отвергать. Чем больше вы готовы к переменам, тем легче вам будет обрести мир и равновесие. Отнеситесь к происходящему как к получению нового опыта.

Космический совет: принимайте все изменения со спокойным сердцем.

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