Захарова отреагировала на 18 отказов Жан-Пьер комментировать обыски у Трампа

Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер следует и дальше отказываться от комментариев об обысках, задержаниях и приговорах по всему миру. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после сложного дня у ее коллеги.

«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в Министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили: это не ваша компетенция», — написала Захарова в Telegram-канале.

Фото, видео: Reuters / DAVID DEE DELGADO; 5-tv.ru

В администрации США сейчас упорно молчат о преследовании своих оппонентов-республиканцев. Журналисты газеты New York Post подсчитали: во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер как минимум 18 раз отказалась комментировать обыски у Трампа.

«Правда, что эта администрация превращает систему правосудия в оружие, чтобы использовать его против политических оппонентов?» — спросил журналист.

«Питер, президент верит в верховенство закона. Президент верит в независимость Министерства юстиции», — ответила Жан-Пьер.

«Просто ответьте: да или нет?» — не унимался журналист.

«Мы не собираемся это комментировать», — отреагировала пресс-секретарь Белого дома, добавив, что это не ее компетенция и адресовав репортеров в американский Минюст.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США якобы ничего не знал про обыски. При этом сам Трамп уверен, что Байдена предупредили о планах ФБР. Бывший американский лидер назвал происходящее «беспрецедентным нарушением прав всех граждан США». И подчеркнул: это все, на что способна нынешняя администрация.

Кстати, всего через сутки после обыска в поместье Трампа ФБР изъяло телефон у его сторонника — конгрессмена от республиканцев Скотта Перри. Сотрудники спецслужбы застали его в аэропорту, когда политик путешествовал с семьей.

Они нагрянули туда без предупреждения, не объяснив причины. По словам Перри, в его мобильном хранилась личная переписка с избирателями, друзьями и родственниками — которая вряд ли заинтересует правительство.