Сервисы заказа такси предложили заставить составлять рейтинги водителей

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Поправки в закон о работе частных извозчиков уже подготовили в Госдуме. Из интересного: лица с непогашенной судимостью работать водителями не смогут.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Водители без судимостей и с рейтингом! «Известия» узнали о разработке новых правил для таксистов.

Согласно им, у каждого водителя будет своя доступная пассажирам оценка. А агрегаторам запретят передавать заказы лицам с непогашенной судимостью.

Стало известно и о региональных реестрах такси, которые среди прочего будут содержать информацию о наличии детских кресел.

Однако по словам экспертов это лишняя бюрократия. Ведь кресло может сломаться или испачкаться, а проверить это невозможно.

Сами же таксисты опасаются, что новый закон вынудит их на существенные траты. Например, на установку устройства контроля за вниманием и усталости водителя.

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