Брэда Питта уличили в ведении собственного списка хороших и плохих актеров

Брэд Питт ведет собственный список хороших и плохих коллег. Оказалось, что голливудский актер довольно требователен к своим партнерам по фильмам, пишет Variety.

После каждых съемок он пишет заметки об актерах, которые ему понравились. А также о тех, с кем больше никогда не хочет работать на одной съемочной площадке.

По словам его коллеги по картине «Быстрее пули» Аарона Тейлора-Джонсона, Питт «скромный и любезный человек», но ожидает того же взамен.

На хорошем счету у Питта актриса Сандра Буллок. Ее актер считает своим старым другом. А вот Анджелина Джолли вполне вероятно угодила в число тех, с кем — после скандального развода пары — Брэд Питт предпочтет больше не пересекаться.

Ходят слухи о напряженных отношениях актера с Харрисоном Фордом и Томом Крузом. Но сам Питт эту информацию не подтверждает.