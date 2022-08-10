Сенатор Пушков заявил о возможности Байдена остановить обстрелы ЗАЭС одним звонком

Западные лидеры безответственно относятся к риску катастрофы из-за попадания украинской ракеты в атомный реактор, отметил российский политик.

Президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС одним звонком. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. По его словам, главе Белого дома нужно звонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем», — отметил сенатор.

Пушков добавил, что западные лидеры безответственно относятся к текущей ситуации. По его мнению, они беспечно смотрят на «потенциальный новый Чернобыль». Политик уверен, что, если катастрофа произойдет, это будет угрожать как минимум части Европы.

Украинские боевики постоянно атакуют ЗАЭС в Энергодаре. Один из ударов был нанесен националистами из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС.