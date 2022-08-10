Гвоздикова рассказала о страшном пожаре во время съемок любовной сцены

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 22

Во время съемок фильма «Берега» в 1973 году центральная Россия изнывала от лесных пожаров и смога.

Гвоздикова рассказала о страшном пожаре во время съемок любовной сцены

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Актриса Наталья Гвоздикова рассказала о своей поездке в Киров во время съемок фильма «Берега» в 1973 году. По ее словам, тогда мощный пожар помешал снять любовную сцену. Об этом пишет портал dni.ru.

Артистка поделилась, что весь путь от Москвы до вятки из окна поезда виднелся дым. Тогда центральная Россия изнывала от лесных пожаров и смога.

«Мы снимали в лесу любовную сцену, а вдруг сзади вспыхнул пожар. Мы все бросили и начали его гасить. Забыть это невозможно!» — рассказала Гвоздикова во время Первого Вятского Открытого театрального фестиваля «На семи холмах».

Позже актриса снялась в картине Тимофея Левчука «Дума о Ковпаке» — советской кинотрилогии, посвященной партизанскому движению во время Великой Отечественной войны. Он поделилась, что накануне отъезда на фестиваль в Киров по телевизору показывали часть «Буран, которую снимали в Кирово-Чепецке, что находится в 22 километрах от Вятки.

На память о Кирове актриса увезла с собой красивую дымковскую игрушку — читающего медведя. Знаменитость призналась, что не смогла оторваться, потому что очень любит читать.

Как ранее писал 5-tv.ru, Наталья Гвоздикова считает, что смерть актера Леонида Куравлева не стала неожиданностью.

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