Российские ученые открыли новый вид амеб со смертельными бактериями

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 35

Результаты исследования были опубликованы в журнале Parasitology Research.

Российские ученые открыли новый вид амеб со смертельными бактериями

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

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Новый вид амеб, которые переносят возбудителей болезни легионеров, открыли специалисты Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на министерство науки и высшего образования.

Специалисты нашли ранее неизвестный вид амеб во время изучения образцов природного материала из Европы. Его назвали Balamuthia spinosa. Также в образцах ученые обнаружили фрагменты геномов бактерий, среди которых наиболее обильно представленной оказалась легионелла — возбудитель болезни легионеров, которая поражает легкие, нервную систему, органы пищеварения и вызывает полиорганную недостаточность. Смертность при этом заболевании достигает 20%.

«Род Balamuthia до недавнего времени включал всего один вид амеб, представители которого способны вызывать опасное заболевание — гранулематозный амебный энцефалит — у человека и животных. Новый вид амеб — Balamuthia spinosa — был обнаружен специалистами СПбГУ в донных отложениях из мелководных бухт Зунда, одного из проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря. При исследовании генома нового вида специалистами нашего научного коллектива было обнаружено, что он, вероятно, является переносчиком бактерии, вызывающей так называемую „болезнь легионеров“ — вид тяжелой пневмонии, которой подвержены в основном люди с ослабленным иммунитетом», — рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории цитологии одноклеточных организмов ИНЦ РАН Елена Насонова.

Авторы работы отметили: есть вероятность, что этот вид попытался «съесть» легионелл, но почему-то не смог их переварить. Поэтому последние остались внутри амебы в качестве так называемых эндобионтов — организмов, обитающих внутри других живых организмов. В таком виде клетки амеб могут носить в себе живых бактерий много лет и потом высвобождать их в окружающую среду.

Результаты проделанной работы были опубликованы в журнале Parasitology Research.

Как ранее писал 5-tv.ru, группа ученых из Китая и Сингапура обнаружила новый вирус «Ланъя». Смертность от него выше, чем от COVID-19.

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